В полиции Лондона прокомментировали смерть Долорес О’Риордан

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В полиции Лондона прокомментировали внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает RTE.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают смерть певицы как «необъяснимую».

Ранее сообщалось, что О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. 

Представитель коллектива назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти. 

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