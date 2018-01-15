В полиции Лондона прокомментировали смерть Долорес О’Риордан

В полиции Лондона прокомментировали внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает RTE.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают смерть певицы как «необъяснимую».

The Met Police in London have said Dolores O'Riordan's death is being treated as unexplained https://t.co/95rt8W3qxt — RTÉ News (@rtenews) 15 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что О’Риордан умерла в возрасте 46 лет.

Представитель коллектива назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти.