Умер бывший гитарист группы Motorhead
На 68-м году жизни скончался бывший гитарист британской группы Motorhead Эдди Кларк.
Об этом сообщается на странице музыкантов в Facebook.
«Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, Быстрый Эдди Кларк, вчера мирно ушёл из жизни», — говорится в заявлении.
Отмечается, что гитарист умер в больнице, где проходил лечение от пневмонии.
Ранее стало известно, что Малькольм Янг, один из основателей рок-группы AC/DC, скончался в возрасте 64 лет.
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