Умер бывший гитарист группы Motorhead

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На 68-м году жизни скончался бывший гитарист британской группы Motorhead Эдди Кларк.

Об этом сообщается на странице музыкантов в Facebook.

«Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, Быстрый Эдди Кларк, вчера мирно ушёл из жизни», — говорится в заявлении.

Отмечается, что гитарист умер в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Ранее стало известно, что Малькольм Янг, один из основателей рок-группы AC/DC, скончался в возрасте 64 лет.

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