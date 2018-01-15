Фадеев прокомментировал смерть певицы Долорес О'Риордан

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Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

Фадеев отметил, что об О'Риордан все узнали в начале 1990-х годов, и уже тогда некоторые её песни, по мнению музыканта, были запоминающимися.

«The Cranberries — это было то время, когда мы только начинали. Она появилась в 1990-е, и у неё была пара очень классных треков. Очень, очень жалко», — сказал он.

Продюсер также выразил свои соболезнования в связи с внезапной смертью певицы.

«Уходят музыканты, уходят классные ребята, а кто приходит?.. Просто жаль классного музыканта», — заключил он.

Ранее стало известно, что О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. 

Представитель коллектива назвал её уход из жизни внезапным, но не сообщил подробностей. В полиции Лондона смерть певицы назвали «необъяснимой».

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