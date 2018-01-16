Скотленд-Ярд не считает смерть солистки The Cranberries подозрительной

Смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан не вызывает подозрений. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Мы не расцениваем эту смерть как вызывающую подозрения, поэтому наше участие в этом расследовании прекращается», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что дело передано коронеру, который проведёт вскрытие тела для определения причин смерти.

Ранее в полиции Лондона смерть О'Риордан назвали «необъяснимой».

О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти.