Скотленд-Ярд не считает смерть солистки The Cranberries подозрительной
Смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан не вызывает подозрений. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
«Мы не расцениваем эту смерть как вызывающую подозрения, поэтому наше участие в этом расследовании прекращается», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что дело передано коронеру, который проведёт вскрытие тела для определения причин смерти.
Ранее в полиции Лондона смерть О'Риордан назвали «необъяснимой».
О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти.
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