Скотленд-Ярд не считает смерть солистки The Cranberries подозрительной

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Смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан не вызывает подозрений. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Мы не расцениваем эту смерть как вызывающую подозрения, поэтому наше участие в этом расследовании прекращается», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что дело передано коронеру, который проведёт вскрытие тела для определения причин смерти.

Ранее в полиции Лондона смерть О'Риордан назвали «необъяснимой».

О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти.

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