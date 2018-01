«Её голос поражал»: ушла из жизни солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

В лондонском отеле «Хилтон» скончалась солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Никаких подробностей смерти 46-летней певицы пока не сообщается. Одним из первых свои соболезнования в связи с безвременной кончиной талантливого музыканта выразил президент Ирландии Майкл Хиггинс. Вспоминают ушедшую вокалистку и её коллеги по музыкальной сцене. Чем запомнилась миру Долорес О'Риордан — в материале RT.

Ирландская певица Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась в Лондоне. Ей было всего 46 лет. Вокалистка группы The Cranberries прибыла в британскую столицу для записи новой композиции. Представитель музыкального коллектива назвал уход солистки из жизни внезапным, однако сообщил, что никаких подробностей произошедшего пока нет.

«Члены семьи опустошены поступившими новостями и попросили о приватности в это трудное для них время», — говорится в официальном сообщении от имени группы.

В лондонской полиции сообщили, что вызов из отеля «Хилтон» на Парк-Лэйн близ Гайд-парка поступил к ним в 09:05 утра (12:05 мск) в понедельник, 15 января. На данный момент Долорес О'Риордан считается умершей при невыясненных обстоятельствах.

Представитель «Хилтона» подтвердила, что смерть ирландской певицы наступила в отеле. По её словам, гостиница на Парк-Лэйн в полной мере сотрудничает с полицией в выяснении всех обстоятельств инцидента.

Одним из первых свои соболезнования семье и близким умершей солистки The Cranberries выразил президент Ирландии и земляк О'Риордан Майкл Хиггинс. По его словам, её творчество оказало огромное влияние на рок и поп-музыку как в Ирландии, так и во всём мире.

«С большой грустью я узнал о смерти Долорес О'Риордан — музыканта, певицы и автора... Для её семьи и всех тех, кто следит и переживает за ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, её смерть станет большой потерей», — заявил Хиггинс.

Соболезнования в связи со смертью О'Риордан выразили и её коллеги по музыкальной сцене. Соло-гитарист и вокалист британской группы The Kinks Дэйв Дэвис рассказал, что недавно они разговаривали с певицей, и обсуждали планы совместного творчества.

«Я поистине шокирован тем, что Долорес О'Риордан ушла так внезапно. Мы разговаривали с ней за пару недель до Рождества. Она казалась счастливой и здоровой. Мы даже говорили о возможном написании нескольких совместных песен. Невероятно. Благослови её Господь», — написал Дэвис.

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 января 2018 г.

В свою очередь, ирландский исполнитель Эндрю Хозиер-Бирн, выступающий под псевдонимом Hozier, вспомнил о своём первом впечатлении от голоса Долорес О'Риордан.

«Первый раз, когда я услышал голос Долорес О'Риордан, был незабываемым. Он поставил под сомнение то, как может звучать голос в контексте рока. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо так использовал свой вокальный инструмент. Шокирован и опечален известием о её смерти, мысли — с её семьёй», — написал музыкант.

Автор: The Cranberries - Animal Instinct

«Первый мой танец с поцелуями был под песню The Cranberries»

По словам музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева, его огорчает то, что мир продолжают покидать хорошие музыканты. В беседе с RT он вспомнил, что уже в 1990-е годы, когда в России многие только начинали, The Cranberries уже имели на своём счету несколько хороших песен.

«The Cranberries — это было то время, когда мы только начинали. Группа появилась в 1990-е, и у неё была пара очень классных треков. Очень, очень жалко, — заявил Фадеев. — Уходят музыканты, уходят классные ребята, а кто приходит?.. Хотелось бы увидеть. Просто жаль классного музыканта».

Российский певец Пётр Налич назвал солистку ирландской группы чудесным музыкантом. Налич признался RT, что на вечеринке в день окончания им музыкальной школы звучали песни The Cranberries.

«Вы не поверите, я помню, как на окончание музыкальной школы была вечеринка. Нам было по 14 лет, и нам даже налили немного вина (возможно, а может, и нет), но мы потом устроили танцы, и я помню, что первый мой танец с поцелуями был под песню The Cranberries, — рассказал Налич. — Светлая ей память, она была чудесным музыкантом».

Свои соболезнования в связи с безвременным уходом «молодой и очень талантливой» певицы также выразила Пелагея.

Автор: The Cranberries — Just My Imagination

«В этом ощущалось какое-то внутреннее дыхание Ирландии»

Вокал солистки The Cranberries был выдающимся и поражал своим своеобразием, а композиции в её исполнении звучали как мощная атака, рассказал РИА Новости музыкальный критик Александр Беляев.

«Долорес О'Риордан — человек выдающийся. Конечно, её голос поражал — совсем юное хрупкое создание с этим своеобразным голосом, с горечью и маслом в голосовых связках», — заявил Беляев.

«Такая мощная атака, что-то народное, настоящее, земляное, на тех полях выращенное. Первый альбом очень ценился даже музыкальными снобами. Потом они пошли в гору, выпустили второй альбом с песней Zombie, и они стали такой народной группой», — отметил собеседник агентства.

По его словам, группа The Cranberries стала настоящим феноменом в 1990-х. Критик пояснил, что они буквально произвели революцию в музыке того времени своим традиционным звучанием.

«Помню, когда вышел их альбом Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, он произвел очень большое впечатление, до сих пор непонятно чем. Это такие простые песни, простые гармонии, никаких наворотов, но всё было сыграно в каком-то таком своём ладу, совершенно своеобразном. В этом ощущалось какое-то внутреннее дыхание Ирландии. У них была ирландскость совершенно неуловимая, но чётко ощущаемая», — добавил Беляев.

Автор: The Cranberries — Zombie

Долорес О'Риордан родилась в сентябре 1971 года в ирландской деревушке Баллибрикен в графстве Лимерик. Она была младшей из семи детей в небогатой фермерской семье. Уже в детстве Долорес пела в церковном хоре, а затем научилась играть на пианино и дудочке. В 17 лет она взяла в руки гитару.

История её попадания в группу The Cranberries, как это часто бывает, связана с её частичным распадом. Коллектив был основан в Лимерике в 1989 году братьями Майком (бас) и Ноэлом (соло) Хоганами, которые пригласили барабанщика Фергала Лоулера и вокалиста Ниалла Куинна. Группа тогда называлась The Cranberry Saw Us. Год спустя Куинн покинул коллектив, а музыканты разместили объявление о поиске нового вокалиста. Долорес О'Риордан откликнулась на него, прислав несколько демо-записей.

Её приняли в группу, которая изменила своё название на The Cranberries. Долорес очень быстро стала лицом коллектива благодаря своему самобытному и узнаваемому голосу — живому, ритмичному меццо-сопрано.

После выхода синглов Dreams и Linger, в марте 1993 года в свет выходит первый студийный альбом The Cranberries — Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Однако настоящая слава пришла к ирландской группе и талантливой исполнительнице полтора года спустя.

В октябре 1994 года The Cranberries выпустили второй студийный альбом — No Need to Argue, заглавной песней которой стала Zombie. Эта песня-протест, посвящённая террористической деятельности боевиков ИРА (Ирландской республиканской армии), стала гимном возврату ирландского народа к мирной жизни.

На написание этой композиции О'Риордан вдохновили два взрыва, произошедших в феврале и марте 1993 года в британском Уоррингтоне. В результате терактов, организованных боевиками ИРА, пострадали 56 человек и погибли два мальчика — Джонатан Болл и Тим Пэрри.

После выхода в свет второго альбома, ставшего платиновым во многих странах мира, The Cranberries выпустили ещё три пластинки, после чего в 2003 году участники группы (не объявляя о распаде) занялись сольными проектами. Долорес О'Риордан выпустила два сольных альбома.

В апреле 2011 года The Cranberries воссоединились и приступили к записи шестого студийного альбома, а в конце апреля 2017-го вышла седьмая пластинка — Something Else. Тем не менее, тур в её поддержку пришлось отменить из-за сильных болей в спине, которые начались у вокалистки.

Долорес О'Риордан двадцать лет (1994-2014 гг.) была замужем за за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном. У её осталось трое детей: 20-летний сын Тэйлор Бакстер и две дочери 16-летняя Молли Ли и 12-летняя Дакота Рэйн.