Музыкальный критик о вокалистке The Cranberries: её самобытность обеспечила группе популярность

Музыкальный критик Артур Гаспарян прокомментировал RT внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

«Безусловно, это большая потеря для мира музыки. Сейчас эта группа не самая модная и популярная, но оставившая значительный след в музыкальной истории, создав не одну песню, вписанную в золотые страницы рок-музыки. Группа яркая и, во многом, состоявшаяся благодаря тому, что там была такая солистка. У The Cranberries совершенно уникальный почерк. Они были очень заметными и яркими представителями такой ветви в музыке, как ирландский рок», — отметил он.

По его словам, The Cranberries внесла свой вклад в развитие музыки уже тем, что она существовала.

«А самобытность и харизма солистки во многом обеспечила The Cranberries популярность», — заключил Гаспарян.

Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Представитель коллектива назвал её уход из жизни внезапным, но не привёл обстоятельств смерти.