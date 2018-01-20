СМИ: Скончалась продюсер «Голодных игр» и спин-офф «Звёздных войн»

Продюсер фильмов «Голодные игры», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», а также готовящегося к выходу «Соло. Звёздные войны: Истории» Эллисон Шермур скончалась в США в возрасте 54 лет. Об этом пишет Variety.

Как отмечается, Шермур скончалась в больнице из-за осложнений, вызванных раком лёгких. За свою карьеру продюсер работала в Walt Disney Studios, Universal Pictures, Paramount Pictures и Lionsgate. Ранее сообщалось, что в США умер режиссёр фильма «Полицейская академия» Хью Уилсон.