В США умер режиссёр фильма «Полицейская академия»

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Американский режиссёр и сценарист Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Об этом сообщает Variety.

Уилсон является создателем популярного в США сериала «Радио Цинциннати», который выходил с 1978 по 1982 год.

Также он был режиссёром первой части «Полицейской академии», «Клуба первых жён», «Взрыва из прошлого» и многих других фильмов.

Ранее сообщалось, что умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш.

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