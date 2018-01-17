В США умер режиссёр фильма «Полицейская академия»
Американский режиссёр и сценарист Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).
Об этом сообщает Variety.
Уилсон является создателем популярного в США сериала «Радио Цинциннати», который выходил с 1978 по 1982 год.
Также он был режиссёром первой части «Полицейской академии», «Клуба первых жён», «Взрыва из прошлого» и многих других фильмов.
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