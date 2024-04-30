Повар Дзаго рассказал об итальянском аналоге русского кулича

Член Гильдии шеф-поваров России, шеф-повар итальянского происхождения Мирко Дзаго рассказал о панеттоне — итальянском аналоге русского кулича.

«Самое главное в приготовлении панеттоне — опара. Самая лучшая и правильная закваска — левито мадре, с ней панеттоне лучше всего получается. Он хорошо поднимается, становится воздушным и лёгким, а в разрезе можно будет увидеть огромные пузырьки», — заявил Дзаго в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, для приготовления левито мадро, или «материнских дрожжей», нужна сильная пшеничная мука, с содержанием белка 13—14%. Также используются перемолотые перезрелые фрукты.

«Но иногда итальянцы ленятся её готовить и заменяют на закваску бига — это холодная итальянская опара. Она замешивается из муки, воды и живых дрожжей и созревает примерно за четыре-восемь часов», — отметил шеф-повар.

Как добавил Дзаго, для теста используются только желтки, а также холодное сливочное масло. Классический панеттоне делается без глазури, но многие используют и её.

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