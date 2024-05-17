Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет пред судом 18 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Pravda.
Как отметила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Зузана Дробова, в суд уже подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Уточняется, что соответствующее дело находится на стадии предварительного разбирательства, которое не является публичным.
Покушавшемуся на жизнь Фицо грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.