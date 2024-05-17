Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет пред судом 18 мая

Специализированный уголовный суд (СУС) 18 мая намерен принять решение о мере пресечения для стрелявшего 15 мая в премьера Роберта Фицо 71-летнего пенсионера Юрая Цинтулы.

Об этом сообщает издание Pravda.

Как отметила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Зузана Дробова, в суд уже подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Уточняется, что соответствующее дело находится на стадии предварительного разбирательства, которое не является публичным.

Покушавшемуся на жизнь Фицо грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.