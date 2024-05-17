ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела трёх заложников, убитых в октябре 2023 года

Военные израильской армии обнаружили в секторе Газа тела трёх заложников, убитых в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

Останки убитых заложников были обнаружены прошлой ночью. Хагари сообщил, что все три заложника погибли при попытке убежать с музыкального фестиваля «Нова», когда ХАМАС совершило нападение на его участников. Тела погибших представители движения забрали в Газу.

Ранее главы МИД 13 стран подписали письмо против операции Израиля в Рафахе.