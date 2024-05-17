ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела трёх заложников, убитых в октябре 2023 года
- AP
Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет ТАСС.
Останки убитых заложников были обнаружены прошлой ночью. Хагари сообщил, что все три заложника погибли при попытке убежать с музыкального фестиваля «Нова», когда ХАМАС совершило нападение на его участников. Тела погибших представители движения забрали в Газу.
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