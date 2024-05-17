Главы МИД 13 стран подписали письмо против операции Израиля в Рафахе
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на письмо дипломатов.
По информации немецкого издания, письмо подписали главы внешнеполитических ведомств всех стран «группы семи», кроме США, а также дипломаты Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не поставит Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах.