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Главы МИД 13 стран подписали письмо против операции Израиля в Рафахе

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Главы МИД 13 стран обратились к министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу с призывом отказаться от масштабной операции в Рафахе.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на письмо дипломатов.

По информации немецкого издания, письмо подписали главы внешнеполитических ведомств всех стран «группы семи», кроме США, а также дипломаты Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не поставит Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах.

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