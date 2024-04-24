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Марий Эл проведёт Неделю фольклора на выставке-форуме «Россия»

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Марий Эл проведёт Неделю фольклора на своём стенде в рамках выставки-форума «Россия». Участниками станут ведущие творческие коллективы региона.
Марий Эл проведёт Неделю фольклора на выставке-форуме «Россия»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

В четверг, 25 апреля, выступит народный ансамбль песни и танца «Поро кас». Также запланированы мастер-классы и национальные игры.

В пятницу, 26 апреля, своё творчество представит народный фольклорный ансамбль «Мурсескем», а в субботу, 27 апреля, состоится День национального героя.

В воскресенье, 28 апреля, выступит заслуженный коллектив народного творчества России «Марий памаш».

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» презентовали фестиваль «Мир гитары».

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