Врач Бессмертный рассказал, как завести питомца аллергикам
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«Гипоаллергенных кошек и собак не бывает — вне зависимости от шерсти. Лысая кошка, не лысая — аллергию у человека вызывает слюна животного, а не шерсть», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил специалист, черепахи, хамелеоны и другие рептилии — оптимальный вариант для аллергиков.
Что касается кошек и собак, то, по словам врача, в России ведутся работы по созданию вакцины для лечения аллергии на этих животных.
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