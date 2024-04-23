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Врач Бессмертный рассказал, как завести питомца аллергикам

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Врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, как аллергикам завести домашнего питомца.
Врач Бессмертный рассказал, как завести питомца аллергикам
  • Gettyimages.ru

«Гипоаллергенных кошек и собак не бывает — вне зависимости от шерсти. Лысая кошка, не лысая — аллергию у человека вызывает слюна животного, а не шерсть», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, черепахи, хамелеоны и другие рептилии — оптимальный вариант для аллергиков.

Что касается кошек и собак, то, по словам врача, в России ведутся работы по созданию вакцины для лечения аллергии на этих животных.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выгуливать собак в непогоду.

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