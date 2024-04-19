RT в Telegram
Подпишись

Выставка современного искусства Африки пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде 23 апреля откроется выставка «Перевёрнутое сафари. Современное искусство Африки».

Первая в России масштабная выставка современного африканского искусства объединит более 250 работ африканских и российских художников, передаёт ИА «Время Н».

Она даст старт серии международных мероприятий в городе в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году,

Выставку организуют галерея «Триумф» и Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при участии Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург) и Центра визуальной культуры Béton. Также мероприятие проводится при поддержке правительства области.

Ранее сообщалось, что в Самаре «ЗИМфест. Наследие модернизма» открывается серией бесплатных экскурсий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить