Выставка современного искусства Африки пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле

В Нижнем Новгороде 23 апреля откроется выставка «Перевёрнутое сафари. Современное искусство Африки».

Первая в России масштабная выставка современного африканского искусства объединит более 250 работ африканских и российских художников, передаёт ИА «Время Н».

Она даст старт серии международных мероприятий в городе в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году,

Выставку организуют галерея «Триумф» и Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при участии Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург) и Центра визуальной культуры Béton. Также мероприятие проводится при поддержке правительства области.

Ранее сообщалось, что в Самаре «ЗИМфест. Наследие модернизма» открывается серией бесплатных экскурсий.