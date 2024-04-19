Выставка современного искусства Африки пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле
Первая в России масштабная выставка современного африканского искусства объединит более 250 работ африканских и российских художников, передаёт ИА «Время Н».
Она даст старт серии международных мероприятий в городе в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году,
Выставку организуют галерея «Триумф» и Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при участии Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург) и Центра визуальной культуры Béton. Также мероприятие проводится при поддержке правительства области.
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