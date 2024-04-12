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Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств России

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Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру, продюсеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств России
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Также данное звание было присвоено заведующей кафедрой Театрального института им. Бориса Щукина Анне Бруссер, доценту кафедры Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова Ренату Давлетьярову и ректору Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова Михаилу Савченко.

Ранее Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

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