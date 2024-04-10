Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Приморском крае в ближайшие дни.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет, в Приморском крае с 11 по 14 апреля ожидается тёплая погода.

Во Владивостоке будет моросящий дождь с туманом, а к 14 апреля возможно усиление ветра до штормовых значений. При этом вблизи города 15—16 апреля погода значительно ухудшится из-за циклона с Жёлтого моря, который будет проходить рядом с городом, а температура на побережье не будет высокой.

Ранее в Роскачестве назвали среднесуточную температуру, при которой отключат отопление.