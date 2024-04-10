В Роскачестве назвали среднесуточную температуру, при которой отключат отопление

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °С.

«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днём сильно греет солнце, отопление всё равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие. Дело в том, что ситуативная обстановка даёт обманчивое ощущение тепла: если отключить в этот момент отопление, в жилье будет холодно», — объяснили в организации.

Если же отопление отключили, а потом температура резко снизилась и осталась таковой, тепло могут вернуть и оставить, пока не будет заново выполнено условие для отключения, рассказали эксперты.

«Однако следует помнить, что и отключение, и подключение отопления не происходит одномоментно, обычно это занимает несколько дней, поэтому жильцам может показаться, что оно не совсем соотносится с температурой. Это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями отопительных компаний», — подчеркнули специалисты.

По их словам, перед завершением отопительного сезона в официальных источниках публикуется распоряжение.

«После этого можно ожидать отключения отопления в течение трёх-пяти дней. Прекращение подачи тепла в различные городские объекты происходит в следующем порядке: предприятия, жилые дома (частные и многоквартирные), социально значимые объекты типа детских садов, школ, социальных центров и так далее. То есть дома занимают только второе место и отключаются от подачи тепла тогда, когда приходит их очередь», — пояснили в Роскачестве.

Как следует из правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в квартире должна обеспечиваться нормативная температура воздуха.

«В тёплое время года (когда среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 °С) в жилой квартире не должно быть теплее +28 °С. Если данный норматив не соблюдается (с учётом допустимого превышения нормативной температуры — не более +4 °C), можно пожаловаться. Но для этого необходимо предварительно измерить температуру в квартире», — посоветовали в пресс-службе.

Отмечается, что для начала стоит обратиться в управляющую организацию, которая обслуживает дом.

«Сотрудники УК должны посетить вас и составить акт после проверочного замера температуры. Проследите, чтобы в акте были указаны обстоятельства, которые вызывают у вас недовольство, не подписывайте документ, в котором содержится фраза, что у вас нет претензий», — порекомендовали в организации.

Если управляющая компания не исправляет ситуацию на основании акта, можно жаловаться в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию.

«Сотрудники соответствующей организации проверят обстоятельства и, если действительно есть нарушение, могут применить меры к управляющей компании. Если жалобы не помогают, можно обращаться в суд. В таком случае вы сможете потребовать также компенсацию морального вреда, но его нужно будет доказать», — заключили в Роскачестве.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как действовать по закону, если машина брошена, припаркована неправильно или блокирует другие автомобили.