В Роскачестве дали советы при блокировке автомобиля другой машиной

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как действовать по закону, если машина брошена, припаркована неправильно или блокирует другие автомобили.

«Одна из распространённых историй, в которых требуется эвакуатор, — парковка с нарушениями. Вызвать эвакуатор можно лишь в том случае, если нарушение действительно есть. И сделать это могут лишь уполномоченные должностные лица после составления соответствующего протокола», — напомнили специалисты.

Также эксперты объяснили, что является основанием для вызова эвакуатора. Например, несоблюдение требований ПДД при парковке.

«Второй ряд на обочине, в прямо запрещённых дорожными знаками или разметкой местах, с заездом на тротуар, на остановке общественного транспорта, пешеходном переходе и так далее», — подчеркнули в организации.

В этот список также входит парковка на местах для инвалидов автомобилей тех владельцев, которые не имеют права на такие льготы, заявили в Роскачестве.

«Должностное лицо оформит необходимые документы и сообщит специализированной организации о необходимости эвакуации автомобиля. Машина нарушителя будет отвезена на специальную парковку (штрафстоянку), откуда её придётся отдельно забирать, заплатить за время, которое она там простоит, а также штраф», — объяснили в пресс-службе.

Если машина заблокировала другие транспортные средства и нет возможности связаться с владельцем, можно позвонить в ГИБДД и описать ситуацию, посоветовали там.

«Скорее всего, предложат несколько путей решения: постараются сами найти владельца по данным авто, приедут на место для проверки ситуации. Если владелец не обнаруживается, а авто находится на проезжей части и действительно создаёт препятствия для движения других транспортных средств, инспектор ГИБДД может составить протокол и вызвать эвакуатор», — добавили эксперты.

Если автомобиль брошен во дворе дома, то в этой ситуации просто вызвать эвакуатор и рассчитывать на то, что брошенную машину уберут, нельзя.

«Даже оставленная и не на ходу — это чья-то собственность, и отвечать за неё должен владелец, но он же может предъявить претензии, если против неё учинят произвол», — объяснили в организации.

Поэтому первый шаг — это жалоба в местную администрацию или управляющую компанию.

«Общефедерального документа, который регламентировал бы действия властей в такой ситуации, нет. Но в ряде случаев есть региональные акты, в соответствии с которыми должны действовать бдительные соседи и власти. В Москве, например, необходимо сообщить о брошенном автомобиле, подробно описав его (марка, цвет, состояние, госномера или их отсутствие, расположение во дворе или на улице)», — добавили в Роскачестве.

Отмечается, что в течение четырёх дней специальная комиссия должна приехать по адресу, указанному в обращении, и оценить состояние автомобиля.

«Далее они будут искать владельца. Если это удастся, ему дадут 14 дней, чтобы привести автомобиль в порядок или увезти туда, где он никому не мешает. Если в течение трёх месяцев владелец не найден, автомобиль в судебном порядке будет признан бесхозяйной вещью и подлежит утилизации. Общее правило такое: какой бы ни была ситуация, действовать нужно через официальные власти, если вы не хотите потом отвечать за неправомерные действия», — заключили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации.