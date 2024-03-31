Роскачество: БАД подлежат обязательной государственной регистрации

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что БАД подлежат обязательной государственной регистрации.

«В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» БАД подлежат обязательной государственной регистрации. При этом в ходе государственной регистрации удостоверяется содержание в суточной дозе таких БАД разовой дозы биологически активных веществ, ради которых они и принимаются. Количество биологически активных веществ, входящих в состав БАД, должно колебаться на уровне 10—15% от суточной потребности», — объяснили в пресс-службе.

При приобретении БАД в магазине, на маркетплейсе или другим дистанционным методом нужно убедиться, что этот продукт зарегистрирован, на него выдано свидетельство о государственной регистрации, посоветовали в организации.

«Это можно сделать и при удалённой покупке, но необходимо проверить свидетельство в единой базе членов ЕАЭС. К сожалению, сегодня не все онлайн-площадки предоставляют доступ или ссылку на эти свидетельства, поэтому иногда потребителю приходится это делать самостоятельно. БАД можно приобретать дистанционно, если вы уверены, что продукт прошёл государственную регистрацию», — рассказали специалисты.

Они добавили, что в ходе анализа рынка выявляют случаи, когда под видом БАД продаётся лекарственное средство, а в карточке товара не делаются соответствующие пометки.

«Тем самым фактически лекарственный препарат реализуется под видом биологически активной добавки. Роскачество в курсе проблемы и уже запустило веерное исследование БАД. Большая часть работы будет направлена как раз на выявление случаев, когда под видом БАД продаётся лекарственное средство», — отметили эксперты.

Отмечается, что БАД предназначены для употребления одновременно с пищей для коррекции рациона с целью восполнения нехватки тех или иных веществ.

«Как правило, потребитель не располагает самостоятельными знаниями и навыками, позволяющими корректировать свой рацион. Для этого есть специальные врачебные направления. Следует помнить, что БАД не заменяют лекарства и не направлены на это. Поэтому введение БАД в рацион должно осуществляться профильным специалистом», — заключили в Роскачестве.

Ранее Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, подчеркнула в беседе с RT, что при сбалансированном и разнообразном питании принимать БАД обычно нет необходимости — организм получает достаточно витаминов и минералов из пищи.