Врач Кашух: при сбалансированном питании в приёме БАДов нет необходимости
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«Употреблять микронутриенты «на всякий случай» не стоит: избыток витаминов (гипервитаминоз) не менее опасен, чем их недостаток. Он может привести к проблемам со здоровьем: расстройствам ЖКТ, мочекаменной болезни, аллергическим реакциям, сердечно-сосудистым заболеваниям», — объяснила она.
Чтобы выявить дефицит каких-то питательных веществ, рекомендуется сдать анализы, на основании которых врач назначит нужные витамины и минералы и правильно рассчитает их дозы, посоветовала эксперт.
«Ни в коем случае нельзя заниматься домашним «биохакингом» и покупать разрекламированные БАДы с непонятным составом. Нужно помнить, что БАДы не проходят такого количества клинических испытаний и исследований, как лекарственные препараты, поэтому могут иметь множество побочных эффектов, которые человек рискует выявить экспериментальным путём на самом себе», — заключила собеседница RT.
Ранее сообщалось, что ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.