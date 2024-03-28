Врач Кашух: при сбалансированном питании в приёме БАДов нет необходимости

Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, подчеркнула в беседе с RT, что при сбалансированном и разнообразном питании принимать БАДы обычно нет необходимости — организм получает достаточно витаминов и минералов из пищи.

«Употреблять микронутриенты «на всякий случай» не стоит: избыток витаминов (гипервитаминоз) не менее опасен, чем их недостаток. Он может привести к проблемам со здоровьем: расстройствам ЖКТ, мочекаменной болезни, аллергическим реакциям, сердечно-сосудистым заболеваниям», — объяснила она.

Чтобы выявить дефицит каких-то питательных веществ, рекомендуется сдать анализы, на основании которых врач назначит нужные витамины и минералы и правильно рассчитает их дозы, посоветовала эксперт.

«Ни в коем случае нельзя заниматься домашним «биохакингом» и покупать разрекламированные БАДы с непонятным составом. Нужно помнить, что БАДы не проходят такого количества клинических испытаний и исследований, как лекарственные препараты, поэтому могут иметь множество побочных эффектов, которые человек рискует выявить экспериментальным путём на самом себе», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.