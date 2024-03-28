В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы с красным рисом

Ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.

Об этом пишет Kyodo. Таким образом, общее количество случаев смерти возросло до четырёх. Ранее двое погибли, свыше 100 госпитализированы из-за приёма БАДов в Японии.