В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы с красным рисом
Ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.
Об этом пишет Kyodo.
Таким образом, общее количество случаев смерти возросло до четырёх.
Ранее двое погибли, свыше 100 госпитализированы из-за приёма БАДов в Японии.
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