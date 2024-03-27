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Kyodo: двое погибли, свыше 100 госпитализированы из-за приёма БАДов в Японии

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В Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical госпитализированы более 100 человек, также было зарегистрировано два случая смерти.

Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, правительство проведёт экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около 6 тыс. продуктов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от бесконтрольного приёма БАДов с йодом, поскольку это может негативно отразиться на работе щитовидной железы.

Также врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог «СМ-Клиники» Наталья Панина рассказала, что бесконтрольный приём БАДов и витаминов может вредить здоровью печени.

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