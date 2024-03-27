Kyodo: двое погибли, свыше 100 госпитализированы из-за приёма БАДов в Японии
Об этом информирует Kyodo.
По данным агентства, правительство проведёт экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около 6 тыс. продуктов.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от бесконтрольного приёма БАДов с йодом, поскольку это может негативно отразиться на работе щитовидной железы.
Также врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог «СМ-Клиники» Наталья Панина рассказала, что бесконтрольный приём БАДов и витаминов может вредить здоровью печени.