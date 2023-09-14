Врач Панина: бесконтрольный приём БАДов и витаминов может вредить здоровью печени

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина рассказала, какие факторы негативно сказываются на работе печени.

Прежде всего клетки печени повреждаются при ожирении, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Ожирение ведёт к развитию не только воспаления печени: в некоторых случаях оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний», — отметила врач.

По её словам, к повреждениям печени также может привести приём лекарственных средств: БАДов, витаминов, антибиотиков, обезболивающих и так далее. Поэтому назначать терапию должен только врач, подчеркнула Панина.

Неблагоприятным для печени является употребление алкоголя в любых дозах, а также обилие животных жиров и трансжиров, например фастфуда и напитков с подсластителями, заключила она.

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