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Врач Панина: бесконтрольный приём БАДов и витаминов может вредить здоровью печени

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Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина рассказала, какие факторы негативно сказываются на работе печени.

Прежде всего клетки печени повреждаются при ожирении, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Ожирение ведёт к развитию не только воспаления печени: в некоторых случаях оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний», — отметила врач.

По её словам, к повреждениям печени также может привести приём лекарственных средств: БАДов, витаминов, антибиотиков, обезболивающих и так далее. Поэтому назначать терапию должен только врач, подчеркнула Панина.

Неблагоприятным для печени является употребление алкоголя в любых дозах, а также обилие животных жиров и трансжиров, например фастфуда и напитков с подсластителями, заключила она.

Ранее диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы утиное мясо можно есть только после консультации с врачом.

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