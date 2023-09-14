Диетолог Богданова: мясо утки вредно для людей с болезнями сердца

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы утиное мясо можно есть только после консультации с врачом.

Если у человека есть заболевания сердца или сосудов, утиный жир может неблагоприятно отразиться на его состоянии, отметила Богданова в интервью Радио Sputnik.

Также, по её словам, утиное мясо волокнистое и плохо усваивается. Поэтому людям со слабым кишечником лучше дополнительно обработать мясо утки, например сделать котлеты или суфле.

«Нельзя употреблять мясо утки людям, страдающим лишним весом, потому что это калорийный продукт. Жир утки полезен, но это всё-таки жир. В утятине достаточно высокая концентрация холестерина», — сказала диетолог.

Она также напомнила, что большое количество жира противопоказано людям, страдающим сахарным диабетом.

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