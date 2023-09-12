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Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое варенье вредным для здоровья

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что любое варенье само по себе содержит много сахара, но важно и то, из каких именно фруктов и ягод оно сделано.
Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое варенье вредным для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

«Например, много сахара в абрикосе. Абрикосовое варенье будет очень вредным, потому что сам продукт, из которого оно состоит, содержит сахар», — сказал Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если употреблять такое сладкое варенье ежедневно и в большом количестве, то есть вероятность набора веса и нарушения углеводного обмена.

Как отметил эксперт, для некоторых людей может быть вредным варенье из ягод с мелкими семечками, например, из клубники.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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