Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое варенье вредным для здоровья
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«Например, много сахара в абрикосе. Абрикосовое варенье будет очень вредным, потому что сам продукт, из которого оно состоит, содержит сахар», — сказал Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, если употреблять такое сладкое варенье ежедневно и в большом количестве, то есть вероятность набора веса и нарушения углеводного обмена.
Как отметил эксперт, для некоторых людей может быть вредным варенье из ягод с мелкими семечками, например, из клубники.
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