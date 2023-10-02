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Врач Чернышова предостерегла от бесконтрольного приёма БАДов с йодом

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Врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от бесконтрольного приёма БАДов с йодом, поскольку это может негативно отразиться на работе щитовидной железы.

«При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает её работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях», — поделилась Чернышова в беседе с «Москвой 24».

В то же время при недостаточном употреблении йодосодержащих продуктов щитовидной железе приходится увеличивать свой объём, чтобы выработать то же количество гормонов.

Из-за этого появляется так называемый зоб, он характерен для регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента, отметила Чернышова.

Она посоветовала регулярно употреблять рыбу и морепродукты.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.

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