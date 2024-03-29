Скончался декан балетмейстерского факультета ГИТИСа Кружалов

В ГИТИСе сообщили о смерти декана балетмейстерского факультета Андрея Кружалова.

«Неожиданно и безвременно ушёл из жизни наш выдающийся мастер... Его уход — невосполнимая потеря и настоящая трагедия для каждого из нас», — говорится в сообщении вуза.

Прощание с Кружаловым состоится 30 марта в учебном театре ГИТИСа с 11:00 до 12:00. Похороны пройдут на Калитниковском кладбище.

Ранее на 63-м году жизни умер заслуженный работник культуры России актёр и продюсер Юрий Ваксман, исполнивший более 100 ролей в театре и кино, в том числе сыгравший в сериале «Молодёжка».