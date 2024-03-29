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В Москве начался пятый этап архивного проекта для школьников и студентов

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В Москве стартовал пятый этап архивного проекта для учащихся столичных учебных заведений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве начался пятый этап архивного проекта для школьников и студентов

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За месяцы работы московские школьники и студенты изучили более 1100 документов известных людей, связанных с Императорским Московским университетом. И не просто изучили, но и помогли специалистам Главархива признать эти материалы уникальными», — отметила Ракова.

По её словам, в результате совместной работы учеников и архивистов уникальными признаны студенческие документы Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Фёдора Тютчева.

Теперь школьники и учащиеся колледжей изучат документы тех, кто учился или преподавал в Императорском Московском университете.

Ранее НСН сообщала, что в Главархив Москвы передали фонд старинного рода Розановых.

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