Диетолог Журавлёва назвала речную рыбу полезнее морской
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«Рыба нашему организму нужна как никакой другой продукт. Её польза доказана давным-давно. Низкая калорийность позволяет мне советовать её добавить в рацион. Особенно тем, кто имеет проблемы с лишним весом», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, мясо у речной рыбы гораздо мягче и нежнее, чем у морской, поэтому не нужно подвергать её длительной термообработке.
«В блюде, приготовленном из прудовой рыбы, сохраняются все биологически активные вещества. И зачастую она не привозная, если вы, конечно, не живёте у моря», — сказала Журавлёва.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.