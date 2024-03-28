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Диетолог Журавлёва назвала речную рыбу полезнее морской

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Диетолог Полина Журавлёва выразила мнение, что речная рыба полезнее морской.
Диетолог Журавлёва назвала речную рыбу полезнее морской
  • Gettyimages.ru

«Рыба нашему организму нужна как никакой другой продукт. Её польза доказана давным-давно. Низкая калорийность позволяет мне советовать её добавить в рацион. Особенно тем, кто имеет проблемы с лишним весом», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, мясо у речной рыбы гораздо мягче и нежнее, чем у морской, поэтому не нужно подвергать её длительной термообработке.

«В блюде, приготовленном из прудовой рыбы, сохраняются все биологически активные вещества. И зачастую она не привозная, если вы, конечно, не живёте у моря», — сказала Журавлёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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