Диетолог Журавлёва назвала речную рыбу полезнее морской

Диетолог Полина Журавлёва выразила мнение, что речная рыба полезнее морской.

«Рыба нашему организму нужна как никакой другой продукт. Её польза доказана давным-давно. Низкая калорийность позволяет мне советовать её добавить в рацион. Особенно тем, кто имеет проблемы с лишним весом», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, мясо у речной рыбы гораздо мягче и нежнее, чем у морской, поэтому не нужно подвергать её длительной термообработке.

«В блюде, приготовленном из прудовой рыбы, сохраняются все биологически активные вещества. И зачастую она не привозная, если вы, конечно, не живёте у моря», — сказала Журавлёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.