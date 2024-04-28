Премьер Госсовета КНР назвал работу Tesla в Китае успешным примером работы с США
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«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — цитирует его Центральное телевидение Китая.
Китайский политик выразил надежду на то, что страны будут идти навстречу друг другу и способствовать устойчивому и стабильному развитию межгосударственных отношений.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Илон Маск отправился с визитом в Китай.