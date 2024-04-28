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Премьер Госсовета КНР назвал работу Tesla в Китае успешным примером работы с США

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с американским предпринимателем Илоном Маском назвал работу Tesla в Китае успешным примером сотрудничества между Вашингтоном и Пекином.
Премьер Госсовета КНР назвал работу Tesla в Китае успешным примером работы с США
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

Китайский политик выразил надежду на то, что страны будут идти навстречу друг другу и способствовать устойчивому и стабильному развитию межгосударственных отношений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Илон Маск отправился с визитом в Китай.

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