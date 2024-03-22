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В метро Москвы открылась выставка современного искусства

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В Московском метрополитене открылась выставка, организованная совместно с ярмаркой современного искусства Art Russia, заявил заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.
В метро Москвы открылась выставка современного искусства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Мы организовали в метро выставку работ известных российских художников. Пассажиры смогут увидеть репродукции картин в переходах между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк», а также между «Ленинским проспектом» и «Площадью Гагарина», — сказал Ликсутов.

Посмотреть экспозицию можно до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что выставку «Этнобренды» представили в московском метро.

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