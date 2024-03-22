В метро Москвы открылась выставка современного искусства
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
«Мы организовали в метро выставку работ известных российских художников. Пассажиры смогут увидеть репродукции картин в переходах между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк», а также между «Ленинским проспектом» и «Площадью Гагарина», — сказал Ликсутов.
Посмотреть экспозицию можно до 11 апреля.
Ранее сообщалось, что выставку «Этнобренды» представили в московском метро.