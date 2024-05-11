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Пушилин заявил, что пока нет точных данных о войсках Франции на стороне ВСУ

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент не располагает подтверждёнными данными об участии в боевых действиях на стороне украинских военных регулярных войск Франции.
Пушилин заявил, что пока нет точных данных о войсках Франции на стороне ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, российскую сторону не особо удивляет то, что на протяжении всех этих лет в том числе граждане Франции принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Но на разных этапах это и инструкторы, и наёмники французские, и прочие. Сейчас такой информации, которую можно было бы назвать подтверждённой, что это уже войска Франции, отправленные в Донбасс, такой информации подтверждённой у меня на данном этапе нет», — отметил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что французские войска станут целью для России, если попадут на Украину.

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