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Подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard

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В Минобороны России заявили, что российские подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard.
Подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard
  • РИА Новости

Говорится в сводке министерства.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике (ВСУ)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что потери противника составили до 550 военных, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ. Также были ликвидированы бронетранспортёр М113 производства США и ряд артиллерийских установок ВСУ.

«Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — добавляет министерство.

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