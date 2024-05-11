Подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard
- РИА Новости
Говорится в сводке министерства.
«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике (ВСУ)», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что потери противника составили до 550 военных, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ. Также были ликвидированы бронетранспортёр М113 производства США и ряд артиллерийских установок ВСУ.
«Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — добавляет министерство.