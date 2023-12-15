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Выставку «Этнобренды» представили в московском метро

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На станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии московского метро открылась выставка «Этнобренды».
Выставку «Этнобренды» представили в московском метро

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что выставка создана при содействии Российского государственного социального университета.

«Пассажиры смогут узнать много интересного о традиционных промыслах и продукции из 15 регионов нашей страны», — отметил он.

Экспозиция, размещённая в прозрачных цилиндрических витринах, включает 20 различных этнокультурных брендов Северного Кавказа, Урала, Сибири, субъектов Европейской части России, северных и юго-восточных регионов страны.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке 15 декабря открывается юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

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