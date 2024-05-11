МО: силы ПВО за сутки сбили ракету ATACMS и восемь управляемых авиабомб Hammer

Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету ATACMS, восемь управляемых авиабомб Hammer и 43 реактивных снаряда HIMARS.

РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. «Средствами противовоздушной обороны сбиты... оперативно-тактическая ракета ATACMS», — говорится в сводке. Также были сбиты восемь бомб Hammer. Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили три танка Leopard. Штурмовиками Су-25 ВКС России был уничтожен опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».