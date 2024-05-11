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МО: силы ПВО за сутки сбили ракету ATACMS и восемь управляемых авиабомб Hammer

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Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету ATACMS, восемь управляемых авиабомб Hammer и 43 реактивных снаряда HIMARS.
МО: силы ПВО за сутки сбили ракету ATACMS и восемь управляемых авиабомб Hammer
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты... оперативно-тактическая ракета ATACMS», — говорится в сводке.

Также были сбиты восемь бомб Hammer.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили три танка Leopard.

Штурмовиками Су-25 ВКС России был уничтожен опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

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