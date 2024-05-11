RT поговорил со спасавшим людей из автобуса в реке Мойке капитаном катера

Капитан катера Ян Карасёв, который помогал спасти людей из автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, рассказал RT, что в момент происшествия проводил водную экскурсию.

«Капитаны более габаритных судов, которые находились рядом, боялись, что, если подплывут ближе, раздавят автобус. Они по рации попросили меня подойти ближе. Но я и сам уже собирался это делать», — рассказал он.

По его словам, на борт подняли водителя и пожилого мужчину, который спрашивал о своей жене.

«Водитель сказал парням, которые его спасли, что у автобуса что-то случилось с тормозами. Но пусть в этом разбираются следователи», — добавил Ян.

Себя он героем не считает и к идее награждения относится сдержанно.

«Любой адекватный человек и капитан поступил бы так же», — подчеркнул он.

Ранее в городском комитете транспорта сообщили, что автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен. По последним данным, погибли семь человек.