RT поговорил со спасавшим людей из автобуса в реке Мойке капитаном катера
- РИА Новости
«Капитаны более габаритных судов, которые находились рядом, боялись, что, если подплывут ближе, раздавят автобус. Они по рации попросили меня подойти ближе. Но я и сам уже собирался это делать», — рассказал он.
По его словам, на борт подняли водителя и пожилого мужчину, который спрашивал о своей жене.
«Водитель сказал парням, которые его спасли, что у автобуса что-то случилось с тормозами. Но пусть в этом разбираются следователи», — добавил Ян.
Себя он героем не считает и к идее награждения относится сдержанно.
«Любой адекватный человек и капитан поступил бы так же», — подчеркнул он.
Ранее в городском комитете транспорта сообщили, что автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен. По последним данным, погибли семь человек.