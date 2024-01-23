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Собянин рассказал о выставках в музеях Москвы в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о музейных выставках в столице в 2024 году.
Собянин рассказал о выставках в музеях Москвы в 2024 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире — в нашем городе их более 450. Последние несколько лет, в том числе благодаря нацпроекту «Культура», многие из них переживают второе рождение», — сказал Собянин.

Как отметил мэр, в 2024 году различные мероприятия пройдут в музее-заповеднике «Коломенское — Измайлово», музее-заповеднике «Царицыно», Московском музее современного искусства, в парке «Зарядье», в Подземном музее, на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в музеях Мининского университета побывали более 12 тыс. человек в 2023 году.

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