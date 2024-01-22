В музеях Мининского университета побывали более 12 тысяч человек в 2023 году

Музеи Мининского университета приняли более 12 тыс. человек в 2023 году. Больше всего посетителей было в апреле и ноябре.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пространство «Музей просвещения» и учебный планетарий работают в университете с 2021 года. В 2023-м в музее провели более 200 экскурсий и мероприятий.

«Музейные пространства Мининского университета — физический, астрономический и литературный кабинеты — содержат уникальные экспонаты, а наши сотрудники — настоящие путешественники во времени, которые доступно и интересно подают информацию для гостей любого возраста», — заявил ректор Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.