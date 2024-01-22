RT в Telegram
Подпишись

В музеях Мининского университета побывали более 12 тысяч человек в 2023 году

Короткая ссылка
Музеи Мининского университета приняли более 12 тыс. человек в 2023 году. Больше всего посетителей было в апреле и ноябре.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пространство «Музей просвещения» и учебный планетарий работают в университете с 2021 года. В 2023-м в музее провели более 200 экскурсий и мероприятий.

«Музейные пространства Мининского университета — физический, астрономический и литературный кабинеты — содержат уникальные экспонаты, а наши сотрудники — настоящие путешественники во времени, которые доступно и интересно подают информацию для гостей любого возраста», — заявил ректор Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить