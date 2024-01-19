В Самарской области проведут 200 мероприятий для молодёжи в 2024 году

В Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Реализацию образовательных, профориентационных, патриотических, спортивных и добровольческих мероприятий обсудили в общественной палате Самарской области на площадке молодёжного многофункционального центра.

Отмечается, что в 2023 году в регионе также провели около 200 молодёжных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в рамках национального проекта «Наука и университеты» появится межвузовский кампус.