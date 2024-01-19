В Самарской области проведут 200 мероприятий для молодёжи в 2024 году
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Реализацию образовательных, профориентационных, патриотических, спортивных и добровольческих мероприятий обсудили в общественной палате Самарской области на площадке молодёжного многофункционального центра.
Отмечается, что в 2023 году в регионе также провели около 200 молодёжных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в рамках национального проекта «Наука и университеты» появится межвузовский кампус.