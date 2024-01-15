В Хабаровском крае рассказали подробности о строящемся межвузовском кампусе
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
На территории образовательного и научного проекта площадью более 40 га возведут учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр и общежития.
Также планируется строительство технопарка креативных индустрий и зоны отдыха «Северный парк».
Более 30 тыс. студентов будут обучаться в области машиностроения и станкостроения, строительства, в сфере трансграничного сотрудничества с государствами — партнёрами в Азии.
Реализация проекта запланирована к 2027 году.
Ранее сообщалось, что в Северодвинске построят школьный кванториум.