RT в Telegram
Подпишись

В Хабаровском крае рассказали подробности о строящемся межвузовском кампусе

Короткая ссылка
В Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в рамках национального проекта «Наука и университеты» появится межвузовский кампус.
В Хабаровском крае рассказали подробности о строящемся межвузовском кампусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

На территории образовательного и научного проекта площадью более 40 га возведут учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр и общежития.

Также планируется строительство технопарка креативных индустрий и зоны отдыха «Северный парк».

Более 30 тыс. студентов будут обучаться в области машиностроения и станкостроения, строительства, в сфере трансграничного сотрудничества с государствами — партнёрами в Азии.

Реализация проекта запланирована к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске построят школьный кванториум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить