Новый школьный кванториум построят в Архангельской области

В Северодвинске построят школьный кванториум. Он появится на базе лицея №17.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

В образовательном центре предусмотрено четыре лаборатории, в том числе химическая, физическая, биологическая и для занятий робототехникой.

Технопарк должен открыться 1 сентября. Проект разработан в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.