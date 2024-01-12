Новый школьный кванториум построят в Архангельской области
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.
В образовательном центре предусмотрено четыре лаборатории, в том числе химическая, физическая, биологическая и для занятий робототехникой.
Технопарк должен открыться 1 сентября. Проект разработан в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.