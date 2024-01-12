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Новый школьный кванториум построят в Архангельской области

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В Северодвинске построят школьный кванториум. Он появится на базе лицея №17.
Новый школьный кванториум построят в Архангельской области
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

В образовательном центре предусмотрено четыре лаборатории, в том числе химическая, физическая, биологическая и для занятий робототехникой.

Технопарк должен открыться 1 сентября. Проект разработан в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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