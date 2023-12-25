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Агроном Яковлев рассказал о зелени, которую можно вырастить дома для питомцев

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Агроном Василий Яковлев рассказал о полезной зелени, которую можно вырастить в домашних условиях для питомцев.
Агроном Яковлев рассказал о зелени, которую можно вырастить дома для питомцев
  • Gettyimages.ru
  • © Frazao Studio Latino

«Одно из любимейших лакомств домашних кошек, собак и некоторых видов содержащихся в клетках птиц — молодая зелень злаков. А именно — пшеницы, ячменя и овса. Они содержат массу полезных для животных витаминов, аминокислот и легкоусвояемых жиров», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, не менее полезна и зелень таких культур, как райграс и солодка.

Как отметил эксперт, если весной и летом животные сами могут найти полезную зелень во время прогулок, то зимой приходит на помощь зелень, выращенная на подоконнике.

Ранее ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок. В частности, она рекомендовала исключить самые опасные элементы декора, в том числе нейлоновые дождики и стеклянные украшения.

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