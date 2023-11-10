В шести городах Челябинской области введут режим НМУ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
«В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, с 10:00 12 ноября до 19:00 13 ноября. В Аше — с 02:00 12 ноября до 11:00 часов 13 ноября», — говорится в сообщении.
В ведомстве ведут круглосуточный мониторинг качества воздуха.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.