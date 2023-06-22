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Определены 240 полуфиналистов конкурса «Нашествие: Молодые Ветра»

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Жюри Всероссийского молодёжного музыкального конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» в ходе предварительного этапа отобрало 240 полуфиналистов для участия в основном туре.
Определены 240 полуфиналистов конкурса «Нашествие: Молодые Ветра»
  • Gettyimages.ru
  • © boygovideo

Радиостанция «НАШЕ Радио», как организатор конкурса, получила 4041 заявку от музыкантов из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии.

Список музыкантов, прошедших в полуфинал, есть на сайте молодыеветра.рф. Там же открыто зрительское онлайн-голосование, которое определит 40 финалистов конкурса.

Полуфинальный отборочный этап уже начался и завершится 30 июня 2023 года. Проголосовать за понравившегося исполнителя может любой желающий.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «Нашествие: Молодые Ветра», стартовавшего 3 апреля, заявила в беседе с НСН, что считает такие конкурсы очень важными.

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