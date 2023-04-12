Ахеджакова — о возможном деле против неё: адвокат запретил мне говорить что-либо до суда

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Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооружённых сил Украины.
Ахеджакова — о возможном деле против неё: адвокат запретил мне говорить что-либо до суда
  • РИА Новости

«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной всё хорошо», — заявила Ахеджакова.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в её отношении уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.

Как стало известно, Лия Ахеджакова не является актрисой театра «Современник» с 5 апреля. По словам директора культурного учреждения Юрия Кравеца, это было её решением.

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