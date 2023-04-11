Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.
Как уточняется, в обращении сказано, что Ахеджакова, лишившись работы в театре «Современник» за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России, постоянно даёт интервью украинским телеканалам, в одном из которых открыто желает Украине победы.
Ранее стало известно, что народная артистка России Лия Ахеджакова не является актрисой театра «Современник» с 5 апреля.
Ахеджакова заявила, что у неё не осталось ролей в постановках театра «Современник».