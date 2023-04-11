Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой

Короткая ссылка
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.
Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Как уточняется, в обращении сказано, что Ахеджакова, лишившись работы в театре «Современник» за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России, постоянно даёт интервью украинским телеканалам, в одном из которых открыто желает Украине победы.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лия Ахеджакова не является актрисой театра «Современник» с 5 апреля.

Ахеджакова заявила, что у неё не осталось ролей в постановках театра «Современник».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить