Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Как уточняется, в обращении сказано, что Ахеджакова, лишившись работы в театре «Современник» за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России, постоянно даёт интервью украинским телеканалам, в одном из которых открыто желает Украине победы.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лия Ахеджакова не является актрисой театра «Современник» с 5 апреля.

Ахеджакова заявила, что у неё не осталось ролей в постановках театра «Современник».