В Петербурге в ночь на 10 марта произведут техразводку моста Александра Невского
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Мостотрест».
Отмечается, что разводку будут производить почти каждую ночь до открытия навигации 10 апреля. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты разведут около 60 раз.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области отремонтируют 17 мостов в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».