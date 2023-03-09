В Петербурге в ночь на 10 марта произведут техразводку моста Александра Невского

В Санкт-Петербурге намерены производить технологические разводки мостов для подготовки к сезону навигации. Первым разведут мост Александра Невского. Это произойдёт в ночь с 9 на 10 марта.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Мостотрест».

Отмечается, что разводку будут производить почти каждую ночь до открытия навигации 10 апреля. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты разведут около 60 раз.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области отремонтируют 17 мостов в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».