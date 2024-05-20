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В Иране создадут комиссию для расследования причин аварии вертолёта Раиси

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил создать комиссию для расследования причин аварии вертолёта, в результате которой погибли президент республики Ибрагим Раиси и сопровождавшие его лица.
В Иране создадут комиссию для расследования причин аварии вертолёта Раиси
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает Tasnim.

Руководить комиссией будет генерал-майор Али Абдаллахи. В её состав войдут военные и технические специалисты, которые должны тщательно изучить причины крушения вертолёта.

20 мая утром стало известно о гибели президента Раиси и его делегации при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Амир Абдоллахиян.

В Иране был объявлен пятидневный траур в связи с гибелью Раиси и сопровождавших его лиц.

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