Диетолог Соломатина назвала однообразие рациона главной ошибкой в питании пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что однообразный рацион — главная ошибка в питании пожилых людей.

«Если всё время есть одно и то же — это чревато нехваткой полезных веществ. Нам нужно очень много компонентов, чтобы полноценно жить», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в рационе должны быть продукты с содержанием углеводов, жиров и белка.

«Обязательно нужно каждый день менять продукты в рационе. Сегодня едим одно, завтра другое. Если мы это уже утром съели, значит, вечером употребляем другое», — добавила Соломатина.

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